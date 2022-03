Ruiz marca pelos sub-21 espanhóis à Lituânia

Avançado fatura na seleção, depois de brilhar na Liga Europa .

Abel Ruiz marcou um golo pela seleção de Espanha de sub-21, em jogo de apuramento do Europeu da categoria, disputado em Toledo frente à Lituânia, que os espanhóis venceram 8-0.

O avançado do Braga foi titular e, perto do intervalo, apontou o quinto golo de "La Rojita". Ruiz, que neste mês marcara dois golos ao Mónaco pelos guerreiros, nos jogos dos oitavos de final da Liga Europa, continua de pontaria afinada. Na terça-feira, antes de voltar a Braga, o atacante, de 22 anos, jogará pelos sub-21 de Espanha, com a Eslováquia.