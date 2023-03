Rumo às decisões após a última paragem da Liga

Nuno A. Amaral Hoje às 09:34 Facebook

Benfica não ganhou os jogos que se seguiram às duas interrupções anteriores do campeonato. Águias tiveram mais jogadores nas seleções, mas dragões e leões sofreram mais com viagens.

Terminada a paragem para compromissos das seleções, está aberto o caminho para o último terço da época, com tudo para definir em várias frentes de batalha, faltando saber como é que as principais equipas portuguesas vão reagir no regresso à competição após duas semanas sem jogos.

Para o Benfica, líder folgado do campeonato e com aspirações na Champions, uma das poucas pedras no sapato desta temporada foi, precisamente, a partida que se seguiu às interrupções anteriores, em outubro e em dezembro: na primeira empatou a zero em Guimarães e na segunda perdeu 3-0 em Braga. Desta vez, a equipa de Roger Schmidt, que voltou a dar uma semana de férias ao plantel, regressa à ação com uma visita a Vila do Conde, sendo que teve oito unidades nas seleções principais (Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Aursnes, João Mário, Gonçalo Ramos e Musa), com um acumulado de 736 minutos de utilização. Para o técnico alemão, a nota positiva é que, à exceção de Otamendi, os jogadores não saíram da Europa, ou seja, só o central argentino se desgastou em viagens intercontinentais.