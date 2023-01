Rumor sobre Cristiano Ronaldo desmentido e Vítor Pereira apresentado no Flamengo

Hoje às 21:13 Facebook

Num dia marcado pela apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, o treinador do Newcastle desmentiu um futuro empréstimo do internacional luso ao clube inglês.

Portimonense: O central brasileiro Wagner Leonardo foi apresentado como primeiro reforço do mercado de inverno, assinando contrato até 2025. "Esta oportunidade surgiu e sempre foi um desejo, um sonho meu, vir para a Europa. É a minha primeira experiência fora do Brasil. A cidade é muito boa, o clube é muito bom. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jesualdo, um dos grandes nomes do futebol português. Foi um período em que me estava a adaptar ao futebol profissional e ele ajudou-me bastante, com muitos conselhos", disse o novo jogador dos algarvios, em conferência de imprensa depois do primeiro treino.

Marítimo: Miguel Sousa, afastado do plantel principal, disse, esta terça-feira, à agência Lusa que já rescindiu o contrato que o ligava aos madeirenses até 2025 e assinou pelo Mafra, da II Liga, por um ano e meio. O médio, de 24 anos, tinha renovado contrato com os "verde rubros" em junho último, mas acabou afastado da equipa que disputa a Liga, tornando-se no segundo jogador a desvincular-se do emblema madeirense, após o médio norte-americano Joel Soñora . O atleta natural de Almada chegou na época 2018/19 ao conjunto insular para representar a equipa B, tendo ainda alinhado pela equipa de sub-23 ao longo das quatro temporadas e meia que já cumpriu com a camisola marítimos.

Santa Clara: O médio japonês Kento Misao, novo reforço do clube dos Açores, afirmou que pretende ajudar a equipa a subir na tabela classificativa, elogiando a "intensidade" da Liga. Durante a apresentação, que decorreu no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, Kento Misao revelou que a passagem de Morita (atual atleta do Sporting) pelo Santa Clara (em 2020/21 e 2021/22) ajudou-o na decisão de trocar os japoneses do Kashima Antlers pela formação portuguesa. "O Morita jogou muito bem aqui neste clube e também elevou a equipa a um patamar superior na liga, mas, agora, a equipa está a sofrer na tabela classificativa. Tive uma oferta e pensei que podia ajudar a equipa a subir na classificação e a fazer boas exibições", afirmou.

AC Milan: O clube italiano anunciou a contratação do guarda-redes colombiano Devis Vásquez, proveniente dos paraguaios do Guaraní, com o jogador a assinar um contrato de três anos e meio com os campeões italianos de futebol. Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema "rossonero" informou que o guardião, de 24 anos, se vinculou até 30 de junho de 2026, após ter passado três anos ao serviço do clube paraguaio, pelo qual disputou 31 partidas. O AC Milan, no qual alinha o internacional português Rafael Leão, tem estado privado do guarda-redes titular, Mike Maignan, desde setembro, quando o francês contraiu uma lesão nos gémeos de uma perna ao serviço da seleção gaulesa.

Flamengo: Vítor Pereira foi apresentado no comando técnico do clube brasileiro e reagiu às críticas de que foi alvo por parte do Corinthians. "Estive calado este tempo todo, muito se disse, muitas críticas... Esta é a verdade porque só eu conheço a verdade. Eu e a minha equipa técnica decidimos vir para para o Brasil há um ano, perceber a realidade daqui, a qualidade do futebol. Assinámos por um ano, não dois nem três, foi um. Foi cumprido na íntegra com responsabilidade, sofrimento, muitas noites sem dormir, dando tudo de mim, como dei sempre. Nunca me passou pela cabeça ficar. E isso foi sempre transmitindo ao clube, acabaria o contrato e ia para casa, porque infelizmente a minha família lida com uma situação séria [Na época, o treinador justificou o adeus ao Corinthians com a doença da sogra]", vincou, garantindo que conversou com a família.

"Depois disto, e já depois do campeonato ter acabado, surge o Flamengo. Nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil e surge a conversa. Fiquei a pensar. Com um plantel de qualidade que permite lutar pelos títulos não há nenhum treinador do Mundo que não fique a pensar. E foi o que fiz, sabendo que tinha o problema em casa para resolver. Com quem tenho de falar? Com a família. Se a minha família entendeu que sim, que podemos lidar com a situação de saúde que temos em casa, mas que o desafio profissional era importante para a minha carreira. A partir daí tive de tomar uma decisão", concluiu.

Vítor Pereira foi apresentado esta terça-feira e já teve o primeiro reforço. Gerson está de regresso ao Flamengo após uma temporada e meia ao serviço do Marselha, com o médio a assinar até 2027 com os cariocas. Apesar de os dois clubes não terem revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social brasileira avança que os cariocas vão pagar cerca de 15 milhões de euros pela contratação do jogador.

Al Nassr: Cristiano Ronaldo foi apresentado como reforço do clube saudita e garantiu que não está em final de carreira. "O meu trabalho na Europa está feito, já fiz tudo. Agora quero novos desafios. Estou muito orgulhoso por estar aqui. Quando tomo as minhas decisões, a minha família aconselha-me e e apoiou a minha decisão. A receção foi incrível, estou orgulhoso por estar aqui", começou por dizer o camisola sete, vincando que pretende ajudar a mudar mentalidades. Para mim, é uma grande oportunidade no futebol e para mudar a mentalidade das novas gerações. Tive muitas oportunidades na Europa, no Brasil e até em Portugal mas dei a minha palavra a este clube, para desenvolver o futebol e este país incrível", afirmou. No dia do primeiro treino do português pelo Al Nassr, o treinador do Newcastle garantiu que não existe uma cláusula no contrato do atleta que permitia o empréstimo ao Newcastle, que é detido pelo fundo de investimento público saudita. "Desejamos o melhor ao Cristiano nesta nova aventura, mas não há qualquer verdade nessa possibilidade, da nossa perspetiva", afirmou.