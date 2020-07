Russell Westbrook contrai covid-19 perto da retoma da NBA

JN Hoje às 20:45 Facebook

Russell Westbrook, jogador dos Houston Rockets, da NBA, afirmou em publicação, esta segunda-feira, que testou positivo para o novo coronavírus.

O craque dos Rockets, que foi o MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA na temporada 2016/2017, quando ainda representava os Oklahoma City Thunder, disse que a presença do vírus foi detetada num teste antes do embarque dos Rockets para Orlando, onde ocorrerá a retoma da liga a partir do próximo dia 30.

"Testei positivo para a covid-19 antes da partida da equipa para Orlando. Atualmente, sinto-me bem, estou em quarentena e ansioso para me juntar aos meus colegas quando estiver bem", escreveu no Instagram.

Os Rockets, equipa onde atua James Harden, que ainda não se juntou aos restantes colegas, regressam às quadras no dia 31, num duelo com os Dallas Mavericks.