Rússia avança com queixa formal contra suspensão de quatro anos por doping

A Agência Antidopagem da Rússia apresentou um protesto formal contra as sanções que impedem o país de participar em competições internacionais durante quatro anos, entre as quais os Jogos Olímpicos.

"Foi enviado um conjunto de documentos à Agência Mundial Antidopagem, entre os quais uma notificação formal de desacordo relativamente às sanções", anunciou a agência, cujo próximo passo deverá ser a apresentação de um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

O organismo de combate ao doping na Rússia já tinha manifestado a intenção de recorrer para o TAS na semana passada, na sequência de recomendações nesse sentido emitidas pelo seu comité de supervisão e pelos comités olímpico e paralímpico russos.

A agência deverá contestar no TAS as sanções impostas em 9 de dezembro pela Agência Mundial Antidopagem, motivadas pela descoberta de um sistema de dopagem com conhecimento e apoio estatal, tornado público há cerca de seis anos.