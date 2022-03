Rússia perde organização do Mundial de voleibol

Decisão foi comunicada pela Federação Internacional de Voleibol e teve como base a invasão militar russa à Ucrânia. O novo país organizador deverá ser conhecido em breve.

Depois da final da Liga dos Campeões, o Mundial de vólei. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou que retirou a organização da fase final do Campeonato do Mundo masculino à Rússia, devido à ofensiva militar do país na Ucrânia.

"A FIVB continua seriamente preocupada com o escalar da situação e a segurança da população ucraniana", pode ler-se no comunicado emitido pela organização.

A prova está agendada para os meses de agosto e setembro deste ano. Em breve, será conhecido o país que a irá receber.

De recordar que a UEFA já tinha alterado a localização da final da Liga dos Campeões deste ano devido ao conflito armado no leste da Europa. O jogo, inicialmente marcado para a cidade russa de São Petersburgo, vai realizar-se na capital francesa, Paris. Pelo mesmo motivo, também a Fórmula 1 retirou do seu calendário competitivo o Grande Prémio de Socchi.