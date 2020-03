Rússia suspende todas as competições internacionais

Hoje às 19:42 Facebook

O Ministério do Desporto da Rússia decidiu, esta segunda-feira, suspender todas as competições internacionais no seu território até nova ordem, de modo a conter a propagação da pandemia Covid-19.

A medida imposta pelo Ministério do Desporto da Rússia afeta também atletas estrangeiros convidados a competir em solo russo, que na sua maioria tinham intenção de participar nos eventos de inverno.

Segundo o mesmo comunicado, as competições nacionais que não estão diretamente ligadas à qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 também estão limitadas. A única exceção é um torneio de xadrez, em Ecaterimburgo, que decorrerá terça-feira, tal como estava agendado.