Rússia vence Japão e é terceira no mundial de futebol de praia

A Rússia venceu este domingo o Japão, por 5-4, e conquistou o terceiro lugar no mundial de futebol de praia, no qual Portugal e Itália disputam o título esta noite, em Assunção.

Zemskov, com três golos, foi o herói dos russos, campeões em 2011 e 2013, sendo terceiros em 2015, enquanto o Japão, que falhou a final somente no desempate por penáltis com Portugal, igualou o melhor resultado em Mundiais, os quartos lugares de 2000 e 2005.

Portugal procura o terceiro título mundial, depois dos êxitos de 2001 e 2015, frente a Itália.

A Itália nunca venceu a competição, sendo finalista vencida em 2008, 5-3 com o Brasil, terceira em 1996 e quarta em 1995, 2004 e nas duas últimas edições, 2015 e 2017.