Russo Andrey Rublev apela à paz

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O russo Andrey Rublev, número sete mundial, desvalorizou esta quinta-feira a vitória no torneio do Dubai perante o atual "terrível" contexto e apelou à paz, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Entendem até que ponto é importante ter paz no mundo, de nos respeitarmos aconteça o que acontecer, de permanecermos unidos? Trata-se de cuidarmos da Terra e uns dos outros. É o mais importante", disse o jovem de 24 anos, após apurar-se para as meias-finais no Dubai, com um triunfo por 2-6, 6-3 e 6-1, diante do norte-americano Mackenzie McDonald.

O russo, que no domingo conquistou o nono título da carreira, ao vencer o torneio de Marselha, confessou sentir que, neste momento, o encontro "não era importante". "Aquilo que se passa é muito mais terrível", completou.

Momentos depois da conferência de imprensa, Rublev publicou, na conta pessoal na rede social Instagram, uma imagem em que dois bonecos, vestidos, cada um, com as cores das bandeiras russa e ucraniana, se abraçavam, e outra em que se podia ler "o desporto aproxima-nos", numa declaração acompanhada pelo símbolo da paz.