Russos e bielorrussos banidos também das provas de atletismo

Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão da World Athletics tem efeitos imediatos já nos Mundiais de pista coberta e nos Mundiais de marcha por equipas, a decorrer de sexta-feira a sábado, em Mascate (Omã).

Os atletas russos e bielorrussos estão impedidos de participar em todas as competições de atletismo "no futuro próximo e com efeito imediato", anunciou, esta terça-feira, a federação internacional da modalidade (World Athletics).

A decisão da World Athletics, seguindo a recomendação do Comité Olímpico Internacional (COI) perante a invasão da Ucrânia, impede os atletas russos e bielorrussos de participar nos Mundiais de pista coberta, em Belgrado, de 18 a 20 de março, e ar livre, em Eugene (Oregon), em julho.

A Rússia e a Bielorrússia ficam ainda impedidos de participar nos campeonatos Mundiais de marcha por equipas, a decorrer de sexta-feira a sábado, em Mascate, em Omã.

"Todos os atletas, treinadores e oficiais russos e bielorrussos estão excluídos de todos os eventos da World Athletics programados para o futuro próximo e com efeito imediato", frisa o comunicado da entidade.

Os atletas russos que competem sob bandeira neutra, como tem acontecido nas últimas competições, na sequência do escândalo de doping na Rússia, também estão "impedidos de participar em eventos mundiais de atletismo"