Ruud fixa atenções no Estoril Open

Rui Almeida Santos Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Norueguês Ruud, atual número quatro na hierarquia mundial, é o cabeça de cartaz de uma edição recheada de talento.

O Estoril Open, que começa a 1 de abril, com a fase de qualificação para o quadro principal, e tem a final agendada para o dia 9 de abril, marca o arranque da temporada de terra batida na Europa, que tem no Grand Slam francês de Roland Garros, a sensivelmente dois meses de distância, o expoente máximo.

Em 2023, os holofotes estão todos apontados a Casper Ruud, quarto classificado no ranking mundial, que no ano passado foi finalista derrotado precisamente em Roland Garros, no Open dos Estados Unidos e nas ATP Finals. O norueguês não tem vivido um início de ano propriamente feliz, com cinco derrotas em nove jogos, mas os seus números no pó de tijolo, piso onde conquistou oito dos nove títulos ATP do currículo, fazem dele o principal favorito no Estoril.