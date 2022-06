Ruud vai ser o adversário de Nadal na final em Roland Garros

JN/Agências Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Casper Ruud derrotou Marin Cilic, nas meias-finais em Roland Garros, e será o adversário de Rafael Nadal na final, de domingo. O norueguês venceu o encontro (3-1) pelos parciais de 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2.

Marin Cilic (23.º do ranking ATP) até entrou bem no encontro, sereno e com a direita afinada, tendo vencido o primeiro set perante um Ruud algo intranquilo e a falhar bolas fáceis.

Contudo o norueguês atinou e triunfou nos três sets seguintes, revelando um acerto superior nos momentos mais complicados do jogo. Com o passar dos jogos Cilic, de 33 anos, sentiu o impacto do crescimento de Ruud e foi-se abaixo psicologicamente, demonstrando até alguma frustração quando cometia erros, algo que não é muito próprio do croata.

O tenista nórdico, número 8 do Mundo, vai agora defrontar na final o espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos de Roland Garros (13) e número cinco mundial, que eliminou Alexander Zverev na outra meia-final, beneficiando da lesão sofrida pelo alemão no 'tie-break' do segundo set.