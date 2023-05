Ruud van Nistelrooy demite-se e deixa comando do PSV Eindhoven

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 14:54 Facebook

Ligação do treinador com o clube holandês vai terminar no final da temporada, por demissão do técnico.

Ruud van Nistelrooy vai abandonar o cargo de treinador do PSV Eindhoven na próxima temporada. O antigo avançado, agora técnico do PSV em fim de funções, terá apresentado a demissão à administração do clube, por sentir falta de apoio da parte da direção.

Em comunicado publicado esta quarta-feira nas redes sociais, o conjunto de Eindhoven agradeceu ao treinador os títulos conquistados ao serviço do clube:

"Ruud van Nistelrooy, treinador principal, anunciou, esta manhã, que vai deixar o PSV. O PSV lamenta esta decisão, e está grato ao mesmo pela conquista da Johan Cruijff Shield (Supertaça) e da TOTO KNVB Cup (Taça), e espera terminar a época no segundo lugar", diz o clube, na publicação.

O PSV Eindhoven pode confirmar, no domingo, o segundo lugar no campeonato, de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, caso empate ou vença o encontro com o AZ Alkmaar.