Ryan Crouser torna-se o terceiro atleta a passar os 23 metros no peso

O norte-americano Ryan Crouser, campeão olímpico, tornou-se no sábado o terceiro atleta da história a ultrapassar os 23 metros no lançamento do peso, durante uma prova em Tucson, nos Estados Unidos.

Crouser lançou o peso a 23,01 metros, a melhor marca em 31 anos, somando o 18.º triunfo consecutivo em competições e 127 lançamentos acima dos 22 metros na sua carreira.

Antes de Crouser, apenas dois atletas tinham ultrapassado os 23 metros: o norte-americano Randy Barnes, com 23,12 (20 de maio de 1990), e o alemão Ulf Timmermann, com 23,06 (22 de maio de 1988).

Randy Barnes tem as duas melhores marcas da história, uma vez que também lançou o peso a 23,10, no outro lançamento da história acima dos 23 metros.