Rybakina vence em Indian Wells e continua escalada no ranking WTA

Rui Almeida Santos Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 23 anos, Elena Rybakina conquistou o primeiro torneio Masters 1000 da carreira, em Indian Wells. Numa final emotiva e bem disputada, derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking mundial, por 2-0.

Após vencer o primeiro Masters 1000 da carreira, em Indian Wells, a cazaque Elena Rybakina confessou que o seu "maior objetivo é ser número um do mundo". E a verdade é que já esteve muito mais longe de o conseguir.

O triunfo no torneio californiano valeu-lhe, desde já, a subida ao sétimo lugar do ranking WTA, uma escalada de três lugares desde a última atualização. Se os pontos da conquista do torneio de Wimbledon, no ano passado, fossem contabilizados - consequência pela interdição a tenistas russos e bielorrussos - as contas ser-lhe-iam ainda mais favoráveis.

PUB

Depois, a vitória em Indian Wells permitiu-lhe desforrar-se de Aryna Sabalenka, que a havia derrotado, há dois meses, na final do Open da Austrália.

Num jogo que passou as duas horas de duração, Rybakina prevaleceu entre momentos sublimes de ambas as jogadoras. Apesar do 2-0 final, os dois sets foram bastante equilibrados, sobretudo o primeiro, decidido num "tie-break" que se estendeu até aos 13-11.

No segundo parcial, Rybakina quebrou o serviço da bielorrussa logo à primeira tentativa e repetiu a façanha aos 5-2. Ainda permitiu um "break" à número 2 mundial antes de fechar a final com um 6-4 a seu favor.

"A chave foi o primeiro set, que caiu para mim. Acho que foi o momento mais importante do jogo. Depois foi um pouco mais fácil começar o segundo set com um break tão cedo", analisou a tenista nascida em Moscovo que se naturalizou cazaque em 2018.

De recordar que, no caminho para a vitória em Indian Wells, Elena Rybakina afastou a número 1 mundial, Iga Swiatek, nas meias-finais, com um duplo 6-2.