S. C. Braga condena atos de vandalismo no talho de Manuel Mota

O Conselho de Arbitragem sugeriu que "este tipo de ações deve merecer o firme repúdio de todos os clubes e agentes desportivos" e o S. C. Braga foi o primeiro a reagir ao ato de vandalismo praticado no talho de Manuel Mota.

"O S. C. Braga condena de forma veemente os atos de vandalismo cometidos no estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota, repudiando profundamente toda e qualquer manifestação de violência. As decisões dos agentes da arbitragem no decurso da sua atividade desportiva não podem servir de justificação para este tipo de atitudes, esperando por isso o S. C. Braga que os autores sejam identificados e levados à justiça", escreveram os arsenalistas, em comunicado.

Recorde-se que Manuel Mota foi o quarto árbitro na final da Taça da Liga, entre Sporting e S. C. Braga, que terminou com triunfo dos leões, por 1-0.

APAF também lamenta ataque

Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) lamentou também o ataque, considerando que fo"sem dúvida, um ato de cobardia e violência do qual repudiamos. As autoridades policiais já estão a tratar do caso e a identificar os autores desta ação criminosa. Não há lugar para a violência na nossa sociedade e nós, como todos os agentes desportivos, devemos repudiar e condenar publicamente este tipo de ações que gravitam à volta do futebol", refere a APAF em comunicado.