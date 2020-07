S. C. Braga contrata central brasileira Nágela

Hoje às 17:54 Facebook

A defesa central brasileira Nágela é a mais recente contratação da equipa de futebol feminino do S. C. Braga, informou esta quarta-feira o clube minhoto.

Internacional nas camadas jovens do Brasil, Nágela, de 26 anos, chega das espanholas do CD Logroño, tendo ainda passagens pelas islandesas do Stjarnan.

"Sempre tive vontade de jogar na liga portuguesa. Tive amigas que passaram pelo clube e por isso acompanhei sempre o Sporting de Braga e o futebol feminino português", revelou ao sítio oficial do clube.

Nágela frisou a "estrutura impecável" dos minhotos e descreveu-se como "muito competitiva" e que "não gosta de perder".

"Estou a realizar um sonho. Vou dar o melhor de mim para o Sporting de Braga voltar a ser campeão e disputar a 'Champions League'", disse.