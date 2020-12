S. C. Braga encerra grupo com triunfo sobre Zorya

JN Hoje às 21:56 Facebook

O S. C. Braga fechou as contas do Grupo G da Liga Europa com um triunfo caseiro sobre os ucranianos do Zorya, por 2-0, em jogo da sexta jornada. Os arsenalistas já tinham assegurado os 16 avos de final na ronda anterior.

Um autogolo de Abu Hanna, aos 61 minutos, adiantou os minhotos no marcador, com Ricardo Horta a apontar o 2-0 pouco depois.

Com este desfecho, os braguistas fecham o Grupo G no segundo lugar, com os mesmos 13 pontos dos ingleses do Leicester, que venceram em casa os gregos do AEK Atenas, por 2-0.