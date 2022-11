S. C. Braga: Estranho apagão de Roger Fernandes

Avançado de 16 anos não joga desde maio e treina com equipa B.

Deu nas vistas quando se estreou pelos arsenalistas aos 15 anos e agora está longe do plantel minhoto. Por falta de espaço na equipa principal dos guerreiros, Roger Fernandes tem treinado esta época com a equipa B.

Lançado por Carlos Carvalhal em 2021/22, Roger apontou três golos nas 11 partidas que disputou na temporada anterior. Em janeiro do ano passado, o antigo treinador dos minhotos referiu-se ao jovem como "um jogador impressionante" que lhe fazia lembrar o "futebol de rua". O avançado era opção regular no banco de suplentes e o último desafio que fez pela equipa principal do Braga foi na última jornada do campeonato, frente ao Famalicão, a 15 de maio.

PUB

Esta temporada, encontra-se a treinar com a equipa B para continuar com o processo de evolução e espera uma nova oportunidade na formação principal.