S. C. Braga: Fintar o défice físico e garantir vantagem a caminho de Roma

João Faria Hoje às 08:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Carvalhal fala de uma calendarização que "não é normal" e obriga a equipa a caminhar "sobre arame farpado". Mas nem por isso olha para o duelo europeu com menor ambição.

Averbar uma vitória, hoje, na receção à Roma, é o objetivo assumido pela equipa minhota, no arranque do duelo dos 16 avos de final da Liga Europa. Os arsenalistas sentem que a decisão da eliminatória só acontecerá "mesmo" na segunda mão, dentro de uma semana, mas chegar a Itália em vantagem aumentaria as hipóteses de qualificação.

"Queremos ficar dentro da eliminatória para o segundo jogo, porque nada se vai decidir já. Tentaremos ir a Itália em vantagem", disse o técnico do Braga, na antevisão do jogo.