S. C. Braga goleia em Paços de Ferreira

O Sporting de Braga goleou, esta noite de sexta-feira, o Paços de Ferreira, na Mata Real, por 4-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga, e continua no quarto lugar a três pontos do Sporting.

Um "hat-trick" de Paulinho (3, 34 e 38 minutos) ainda na primeira parte colocou os minhotos a vencer por 3-0 ao intervalo. Logo no recomeço (47), Ricardo Horta aumentou a vantagem.

Zé Uilton reduziu para os pacenses aos 78 minutos, mas Galeno fixou a contagem em 5-1 para os guerreiros em cima dos 90 minutos.

Com este resultado, os braguistas são quartos, com 56 pontos, menos três que o Sporting, e com mais seis do que o Rio Ave. Já os castores estão em 13.º lugar, a uma vitória da permanência.