S. C. Braga: irregularidade da defesa é motivo de preocupação

46% dos golos sofridos pelo Sporting de Braga foram com os grandes. E segue-se o Benfica, no calendário dos arsenalistas.

Quase metade (46%) dos golos sofridos nesta época pela equipa minhota foram consentidos frente a Sporting (oito, em dois jogos) e F. C. Porto (quatro, num encontro). Apesar de se saber que o grau de dificuldade cresce frente aos grandes, a irregularidade do setor defensivo preocupa os braguistas e ganha relevo dado que o próximo jogo, no dia 30 (21.15 horas), a disputar em casa e no regresso da Liga, é frente ao Benfica.

O Braga leva 26 golos sofridos, em 25 desafios nas diferentes provas (média de 1,04 golos/jogo), mas em 12 destes encontros (48%) manteve a baliza a zero. Ao empate (3-3) com o Sporting na ronda inicial da Liga, juntou as goleadas sofridas nas visitas aos redutos de F. C. Porto (1-4, Liga) e Sporting (0-5, Taça da Liga).