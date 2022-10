S. C. Braga: Iuri Medeiros afina a pontaria para alvo sueco

Golos do avançado voltaram a valer pontos na Liga, mas continuam sem aparecer na Europa.

Antes do jogo que vai determinar o futuro europeu, os braguistas foram a Barcelos derrotar o Gil Vicente e ganhar ânimo para o duelo decisivo com o Malmo, depois de amanhã, na última jornada do Grupo D da Liga Europa. Ânimo e, quem sabe, um argumento de peso para o desafio com o campeão sueco. Apagado nas competições europeias, Iuri Medeiros voltou a sair da casca no campeonato e marcou o golo que fez o Braga trepar até à vice-liderança da Liga. O avançado já fez o gosto ao pé em três ocasiões no campeonato (frente ao Rio Ave também foi decisivo, 2-3), registo que fica mais composto com as duas assistências.

Que o remate certeiro frente ao Gil Vicente tenha surgido antes de um duelo decisivo para a Liga Europa é algo que se pode transformar num fator diferenciador, assim Iuri seja capaz de transportar essa preponderância para a Liga Europa, onde tem sentido mais dificuldades para brilhar. O avançado, de 28 anos, soma 126 minutos nessa competição, mas ainda não marcou nem assistiu. Na época passada, Iuri Medeiros assinou dois golos e fez quatro assistências em 11 jogos (um golo e uma assistência na fase de grupos), antes da eliminação com o Rangers.