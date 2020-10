S. C. Braga já partiu para a Ucrânia com 25 convocados a bordo

João Faria Hoje às 16:54 Facebook

Neste momento, tarde de terça-feira, a comitiva do S. C. Braga cruza os céus da Europa rumo a Zaporozhye, na Ucrânia, no voo BRO020 da 2Excel Aviation, que partiu com 30 minutos de atraso em relação ao previsto. Os arsenalistas vão defrontar o FC Zorya e Carlos Carvalhal convocou 25 jogadores.

Na chegada a solo ucraniano, a comitiva do S. C. Braga ainda terá pela frente uma hora de viagem de autocarro até à unidade hoteleira onde ficará instalada até sexta-feira, dia seguinte ao do jogo com o FC Zorya, referente à segunda jornada do grupo G da Liga Europa.

Com Rui Fonte como único lesionado, o técnico chamou todo o restante plantel, incluindo os quatro guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Hornicek.

Zé Carlos, Esgaio, Moura, Sequeira, Rolando, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana (defesas), Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais, Fransérgio (médios), Gaitán, Ricardo Horta, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine e Paulinho (avançados) são os outros convocados.

A conferência de imprensa de antevisão da partida de Carlos Carvalhal e de um jogador está agendada para as 17.30 horas desta quarta-feira.

O pontapé de saída do FC Zorya-S. C. Braga está marcado para as 17.55 horas de quinta-feira, no Estádio Zaporizhya City, em Zaporizhya, na Ucrânia. O duelo será dirigido pelo árbitro georgiano Giorgi Kruashvili.

Na primeira ronda deste grupo G, o S. C. Braga venceu o AEK, por 3-0, e divide o primeiro posto com o Leicester, que derrotou o FC Zorya, em Inglaterra, igualmente por 3-0.