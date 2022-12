S. C. Braga leva mensagem de esperança a crianças internadas

Presidente, treinador e alguns jogadores do Sporting de Braga acarinharam pequenos doentes internados na ala pediátrica do Hospital de Braga.

Tradição é tradição. O presidente António Salvador, o treinador Artur Jorge e os futebolistas Tiago Sá, Iuri Medeiros e Vitinha estiveram, nesta quarta-feira, na ala pediátrica do Hospital de Braga para, em pleno período natalício, para deixar uma mensagem de esperança às crianças ali internadas.

"Um dia diferente junto de pequenos grandes guerreiros. Porque as batalhas travam-se dentro e fora de campo, hoje levámos, uma vez mais, a mensagem de esperança e rápidas melhoras a todas as crianças internadas na ala pediátrica do Hospital de Braga", escreveu o Sporting de Braga, nas redes sociais do clube.