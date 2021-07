Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:02 Facebook

O avançado que representou o Tondela na época passada vai reforçar os bracarenses por quatro temporadas. O espanhol pertencia aos quadros do Villarreal.

Mario González marcou 15 golos na época passada ao serviço do Tondela e chega agora ao S. C. Braga a troco de 1,5 milhões de euros por 75% do passe.