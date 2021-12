S. C. Braga: Pedreira é fortaleza na Liga Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:45 Facebook

Nos últimos quatro anos, guerreiros só registam duas derrotas caseiras em 12 jogos europeus. Minhotos têm de ganhar na quinta-feira para garantir a passagem aos oitavos de final da prova

Quinta-feira (20 horas, SIC) é o dia decisivo para o futuro da equipa orientada por Carlos Carvalhal na Liga Europa. O Braga está no segundo lugar do Grupo F, com nove pontos, e vai enfrentar o Estrela Vermelha, que é líder com dez pontos, e só a vitória interessa para que os arsenalistas não dependam de outros resultados para garantirem a passagem aos oitavos de final. O empate também pode servir para continuar em prova, mas o segundo lugar, que obrigará a competir no play-off de qualificação para os oitavos, ficaria dependente do que fizer o Midtjylland no duelo com o Ludogorets. Uma vitória dos dinamarqueses relegava a formação de Carlos Carvalhal para o play-off da Liga Conferência.

Sendo que apenas os três pontos interessam ao Braga, o fator casa poderá ser decisivo para os minhotos garantirem a vitória. Nos últimos quatro anos, de novembro de 2017 a novembro de 2021, os arsenalistas apenas foram derrotados em casa para a Liga Europa em duas ocasiões: pelo Rangers em 2019/20 (0-1) e pela Roma em 2020/21 (0-2). Num total de 12 jogos disputados ao longo deste período de tempo, o Braga venceu sete, registo que resulta em 58% de triunfos. Outra marca que eleva a Pedreira a estatuto de fortaleza resulta na invencibilidade dos guerreiros em casa contra equipas sérvias: duas vitórias e um empate frente ao Partizan e ao Estrela Vermelha.