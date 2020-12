João Faria Hoje às 22:41, atualizado às 23:00 Facebook

Minhotos chegaram ao intervalo a perder por 2-0. Resposta travada com expulsão de David Carmo. Penálti de Paulinho não evita terceiro desaire na Liga

O Belenenses SAD, que marcara só três golos em oito jornadas da Liga, faturou por duas vezes frente ao Braga, no decorrer da primeira parte, construindo uma vantagem que a equipa minhota não conseguiu reverter, ficando-se apenas pela redução do marcador.

Após a qualificação para os 16 avos da Liga Europa, a equipa de Carlos Carvalhal sofreu a terceira derrota no campeonato, cedendo após seis triunfos consecutivos na prova e caindo do segundo para o quarto lugar.

O Belenenses SAD, que tinha o pior ataque e a melhor defesa da Liga, provou ter qualidade, a começar na segurança de André Moreira, que teve boas intervenções na segunda parte, quando o Braga forçou a reviravolta.

Após meia hora sem golos, a equipa anfitriã desfez o nulo, por Miguel Cardoso. O passe de Cafu Phete desmarcou o avançado português, que parecia deslocado. O árbitro assistente assinalou o fora de jogo, mas um pé de David Carmo, descurtinado pelo VAR (10 centímetros) validou o tento.

Depois, nos descontos da primeira parte, Afonso Sousa assinou um golaço: remate com o pé direito do lado esquerdo do ataque, com a bola a entrar mesmo ao ângulo superior direito.

Carlos Carvalhal, que em relação ao jogo com o AEK, fizera apenas uma mexida (David Carmo rendeu Tormena), fez duas substituições no descanso e o Braga depressa mostrou outra atitude. Porém, uma entrada de David Carmo sobre Varela valeu a expulsão ao central, que escorregou antes de atingir o adversário...

Ainda assim, os minhotos não desistiram, acabando por reduzir, de penálti, apontado à segunda tentativa por Paulinho, após André Moreira se ter adiantado. Contudo, a falta de Varela sobre Sequeira não pareceu evidente.

O esforço final do Braga para evitar a derrota não teve frutos. A equipa de Petit defendeu bem e carimbou um triunfo que lhe dá maior tranquilidade, na fuga aos últimos lugares.