S. C. Braga: recorde de vitórias para igualar na Luz

Artur Jorge pode apanhar já Abel Ferreira no topo do ranking de triunfos do Sporting de Braga na Liga.

Uma vitória este sábado (20.30 horas), na Luz, frente ao Benfica, no jogo de cartaz de 31.ª jornada da Liga, além de reforçar a candidatura arsenalista ao título, permitirá à equipa de Artur Jorge igualar já o máximo de triunfos do clube no campeonato, registo que aconteceu em 2017/18, sob o comando de Abel Ferreira.

Há cinco épocas, o agora consagrado técnico do Palmeiras ganhou 24 dos 34 jogos do Braga na Liga, assinando então um novo máximo no clube, que em 2009/10, com Domingos Paciência, tivera 22 êxitos.