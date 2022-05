S. C. Braga: resistir à cobiça por David Carmo é prioridade no Minho

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:11 Facebook

Arsenalistas sabem que podem chegar ofertas devido à boa temporada. Defesa central estreou-se na convocatória da seleção nacional.

Após ter estado um ano afastado dos relvados devido a uma grave lesão, David Carmo regressou em 2022 à equipa principal num bom nível, cujas exibições lhe valeram a estreia nos convocados de Fernando Santos para a seleção nacional. O Braga sabe que a qualidade do central pode motivar a cobiça de grandes clubes europeus, mas o plano passa por resistir às ofertas.

Os arsenalistas veem David Carmo como uma das figuras do futuro do clube e pretendem manter o defesa na próxima temporada, de forma a valorizá-lo ainda mais. A possibilidade do jovem, 22 anos, ingressar na comitiva de Portugal para o Mundial no Catar, que se realiza a meio da época 2022/23, é forte e isso é visto pela estrutura minhota como uma hipótese de captar maior atenção para um dos seus principais ativos financeiros e desportivos.