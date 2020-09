S. C. Braga soma segunda derrota frente ao Santa Clara

JN Hoje às 22:39 Facebook

O Santa Clara surpreendeu esta noite de sexta-feira, fora de portas, o S. C. Braga, ao vencer por 1-0, em jogo de abertura da segunda jornada da Liga.

Depois da derrota no Dragão, frente ao F. C. Porto no arranque da edição 2020/21 do campeonato, a equipa comandada por Carlos Carvalhal voltou a sofrer novo desaire na prova, não tendo somado ainda qualquer ponto.

O golo do triunfo dos açorianos foi apontado logo aos cinco minutos, por Thiago Santana.

Com este resultado, o Santa Clara assumiu a liderança isolada, à condição, com seis pontos, enquanto o S. C. Braga é 15.º classificado, com zero pontos.