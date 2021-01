S. C. Braga vence Benfica e levanta a Taça de Portugal

NB Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No Estádio do Municipal de Aveiro, o S. C. Braga venceu o Benfica, por 3-1, e arrecadou esta terça-feira a primeira Taça de Portugal de futebol feminino do seu historial.

A equipa arsenalista não tardou a inaugurar o marcador, num remate indefensável de Hannah Keane, logo no minuto 8. Na primeira parte não se viu mais nenhum golo, apesar das oportunidades criadas pelas duas equipas.

Na etapa complementar, o Benfica logrou empatar, num remate de cabeça de Nycole Raysla (50). O S. C. Braga não vacilou e, depois, surgiu o génio de Jermaine Seoposenwe, que bisou (65 e 77) e garantiu o triunfo.