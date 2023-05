S. C. Vila Real: regresso aos nacionais com muita alma e união

Filipe Ribeiro Hoje às 14:31 Facebook

S. C. Vila Real está de volta ao Campeonato de Portugal depois da conquista do título. Obras no estádio são urgentes

A capital transmontana, "filha de um rei troveiro", D. Dinis, também dá música no futebol. O emblema mais representativo da sede do distrito, o Sport Clube Vila Real, fundado em 1920, está prestes a regressar aos campeonatos nacionais, depois de vencer o quinto título da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) deste século.

Francisco Carvalho, presidente da Direção, mostra-se satisfeito pela conquista do troféu, mas assume que o lugar do clube "é nos nacionais". "Um clube como o Vila Real, com a história que tem, merece outros voos. Tem de andar lá em cima", atirou, ao JN, confessando que esperava que o clube chegasse ao título mais cedo.