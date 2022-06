S. Lourenço do Douro sagra-se campeão da Divisão de Honra

Com o triunfo na receção ao Dragões Sandinenses (3-1), a equipa do Marco de Canaveses sagrou-se campeão da Divisão de Honra, quando ainda falta uma jornada para o fim.

A grande época protagonizada pelo São Lourenço do Douro não podia acabar de outra forma e a superioridade demonstrada durante 2021/22 acabou mesmo com a conquista da Divisão de Honra.

No jogo das decisões os marcoenses entraram bem, com um golo aos nove minutos da autoria de Oliveira. Aos 25' Bruno empatou, mas o espetáculo estava guardado para a segunda parte.

Anderson deu vantagem ao São Lourenço do Douro, na primeira jogada da etapa complementar, e sentenciou a partida aos 80 minutos, com o bis.

Com esta vitória a equipa da casa sagrou-se matematicamente campeã - perfazendo 13 pontos contra os sete do Dragões Sandinenses - e deixou a multidão, que encheu o estádio, em apoteose.

Contudo a temporada ainda não acabou para a equipa do Marco de Canaveses, pois no dia 16 de junho ainda disputam a primeira mão da meia-final da Taça A. F. Porto, com o Ermesinde 1936, sendo que a segunda mão será no dia 22. Caso passem a eliminatória terão o jogo decisivo no dia 26, em Felgueiras.