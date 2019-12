Sá Pinto: "A palavra-chave é acreditar"

Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador acredita no apuramento do Braga para a próxima eliminatória, frente a um adversário "individualmente e coletivamente muito forte".

Ricardo Sá Pinto espera "um jogo exemplar" do Braga na Luz para eliminar o Benfica e seguir em frente na Taça de Portugal, apesar de antever dificuldades para os arsenalistas.

"O Benfica está numa boa fase, individualmente e coletivamente é muito forte. Teremos que nos superar, fazer um jogo exemplar, completo, de concentração máxima a todo o momento, para podermos concretizar o sonho de passar à próxima eliminatória", destacou Sá Pinto, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

A equipa minhota vem de duas derrotas seguidas no campeonato, ambas por 1-0, com o Desportivo das Aves e, em casa, no domingo, com o Paços de Ferreira, e o técnico lamentou o pouco tempo para preparar o jogo.

"É pena termos pouco tempo para preparar o jogo. Jogar com Benfica nunca é fácil e jogar de três em três dias, depois de tantos jogos, também não. Estrategicamente é um jogo que exige muito, mas em termos de motivação este é um jogo extra, é um desafio para todos poder ganhar em casa do Benfica. A palavra-chave é acreditar, vamos acreditar que é possível, na Taça tudo é possível e somos mais uma equipa a acreditar nisso", acrescentou.

O Benfica-Braga tem início marcado para as 20.45 horas de amanhã, no Estádio da Luz.