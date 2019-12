Sá Pinto: "Apesar de apurados vamos lutar pela vitória"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:01 Facebook

Sá Pinto considerou, esta quarta-feira, que o jogo frente ao Bratislava é de "grande responsabilidade" e prometeu mudanças no onze.

O Sporting de Braga já está apurado para a fase seguinte da Liga Europa mas, ainda assim, Sá Pinto assegura que o jogo com o Bratislava, na Eslováquia, de "grande responsabilidade", dado que os minhotos, com 11 pontos, mais um do que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, pretendem assegurar a liderança do grupo.

"Estamos a representar o clube, temos uma oportunidade de fazer história e queremos lutar pela vitória, é a nossa forma de estar. Apesar de apurados vamos lutar pela vitória", garantiu, salientando, no entanto, que o apertado calendário competitivo o irá obrigar a fazer alterações na equipa.

"Estamos num ciclo exigente de cinco jogos, provavelmente haverão alterações para alguns jogadores se poderem divertir e desfrutar da competição. Quem entrar terá de estar focado para podermos ter um resultado positivo. Temos de nos divertir com responsabilidade e aproveitar estas oportunidades que criámos. A equipa tem feito um excelente percurso nesta competição e não vamos entregar nada a ninguém independente do adversário que venhamos a encontrar na próxima fase. Se pudermos ir mais longe iremos sempre", acrescentou.

O Braga defronta, esta quinta-feira, o Bratislava na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.