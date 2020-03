Sá Pinto e a saída do Braga: "Ainda não entendi a decisão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:06 Facebook

O ex-treinador do clube arsenalista disse, este sábado, ainda não ter entendido a saída do clube e revelou já ter tido duas propostas.

Ricardo Sá Pinto assumiu o comando técnico do Braga no início da época, após a saída de Abel Ferreira, mas nem a boa campanha europeia conseguiu apagar o mau arranque na liga e evitar a saída, em dezembro, para dar lugar a Rúben Amorim. Três meses depois, o treinador disse ainda não entender a decisão dos arsenalistas, sublinhando que não conseguiu terminar o que tinha pretendido.

"Ainda não entendi a decisão de ter sido despedido do Braga. Fiquei muito entusiasmado por trabalhar lá. Na Liga Europa quebrámos todos os recordes do clube, estivemos dez jogos sem perder. Éramos a melhor equipa da fase de grupos. Chegámos às meias-finais da Taça da Liga, que depois ganharam, e é verdade que na Liga não estávamos onde queríamos porque não é fácil jogar de três em três dias. Acho que quando a equipa descansasse podia melhor na Liga. Não pude terminar o trabalho e saí com pena porque tinha a ilusão de conseguir algo ainda maior", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.

Atualmente sem clube, Sá Pinto afirmou já ter tido duas propostas, mas que prefere esperar pelo fim da pandemia da Covid-19 para poder tomar uma decisão.

"Recebi uma oferta da Europa e outra do golfo pérsico, mas com este tema [o novo coronavírus] é melhor esperar porque é arriscado tomar decisões. A ideia é continuar a ser treinador, adoro treinar e tenho tido épocas boas. Fui vice-campeão belga e ganhei a Taça da Bélgica com o Standard, além da qualificação para a Champions. Na Polónia fui vice-campeão com o Legia. Algum dia terei o que mereço", concluiu.