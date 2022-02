Sá Pinto e adjunto de Sérgio Conceição suspensos

JN Hoje às 19:13 Facebook

A confusão no final do Moreirense-F. C. Porto custou um jogo de castigo a cada um dos envolvidos, para além de uma multa monetária.

Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, e Diamantino Figueiredo, um dos adjuntos de Sérgio Conceição, foram castigados com um jogo de suspensão na sequência dos cartões vermelhos que ambos viram já depois do apito final do jogo entre as duas equipas.

Os castigos foram conhecidos esta terça-feira e incluem ainda uma multa de 840 euros para Sá Pinto e outra de 2040 para Diamantino Figueiredo.

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ambos foram expulsos e posteriormente castigados pelo mesmo motivo: "Comportamento agressivo, dirigindo-se para um elemento oficial da equipa adversária para o confrontar, tendo sido agarrado por um elemento da própria equipa".