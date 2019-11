Sá Pinto e as declarações de Salvador: "Estou 100% de acordo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:49 Facebook

Na véspera do jogo com o Besiktas, para a Liga Europa, Sá Pinto considerou que os guerreiros, que não vencem na Liga há dois jogos, têm de fazer mais no campeonato.

Após o empate (2-2) na Pedreira, frente ao Famalicão, António Salvador fez questão de deixar um recado, afirmando que a equipa minhota tem de estar "forçosamente" noutro lugar. "Não podemos ter 12 pontos em 10 jogos", atirou. Ora, questionado sobre as declarações do presidente dos guerreiros, Sá Pinto disse estar de acordo.

"Todos conhecemos a personalidade do nosso presidente. Ele quer ganhar sempre, tal como nós. Só que nem sempre é possível. Mas estou cem por cento de acordo com ele. Temos que assumir a responsabilidade de que somos o Braga e também sei que mais tarde ou mais cedo vamos lá chegar", começou por dizer.

Em véspera do jogo com o Besiktas para a Liga Europa, competição na qual o Braga tem estado em bom plano, o treinador disse esperar uma equipa "forte". "O fator casa não nos dá vantagem nenhuma. É uma equipa fortíssima, com belas individualidades, e ainda vai a tempo de conseguir os resultados desejados, pelo que também vão lutar pela vitória. Estou à espera disso". Questionado se o resultado com a equipa turca pode definir, ou não, a continuidade no comando técnico, Sá Pinto preferiu abordar o bom momento de forma do Braga na competição.

"Não sei, não tenho essa informação. Estamos em primeiro lugar no grupo e temos tido uma prestação muita boa. Começámos a época com o objetivo de nos apurarmos para a fase de grupos da Liga Europa, entrámos de forma competente e nesta altura estamos no primeiro lugar. Temos a oportunidade de passar à fase seguinte e não queremos perdê-la. É um desejo. Entramos em todos os jogos sempre com o objetivo de conquistar vitórias e este jogo não foge à regra", concluiu.

O Braga recebe, esta quinta-feira, o Besiktas em jogo da quarta jornada da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.