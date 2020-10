Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:36 Facebook

O treinador português vai voltar ao ativo e orientar o clube que ocupa o 10.º lugar do Brasileirão.

Depois da saída do comando técnico do Braga em dezembro do ano passado, Ricardo Sá Pinto está de regresso ao trabalho. O treinador português volta a ter uma experiência internacional, desta vez no Brasil, ao serviço do Vasco da Gama.

O clube que ocupa o 10.º lugar do Brasileirão oficializou, esta quarta-feira, a chegada do técnico luso e informou que, apesar de Sá Pinto viajar esta semana para o Rio de Janeiro, ainda não estará disponível para o confronto de domingo, com o Internacional.

Sá Pinto assinou contrato até ao final da temporada e, com ele, viajam também o adjunto Rui Mota, o preparador-físico João Moreira e ainda o analista Igor Dias.