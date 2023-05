Sá Pinto em fúria após expulsão na final da taça

JN Hoje às 20:39 Facebook

Sá Pinto viu o cartão vermelho na final da taça iraniana, devido a protestos com o árbitro, e entrou em campo para contestar a decisão do juiz da partida

O treinador português foi expulso da partida entre o Esteghlal, conjunto que orienta, e o Persepolis, na final da taça do Irão.

Depois de ter visto o cartão vermelho por protestos, Sá Pinto entrou para dentro do campo, para protestar a decisão do juiz da partida, tendo-se instalado, nesse momento, a confusão, no terreno de jogo, com vários elementos da equipa técnica do clube a seguirem o antigo técnico do Sporting.

O Esteghlal acabou mesmo por perder a final da competição, por 2-1, marcado durante o prolongamento.