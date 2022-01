Sá Pinto encaminhado para assumir o Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:13 Facebook

Treinador português deve assumir a vaga de Lito Vidigal, que abandonou o comando do Moreirense esta quarta-feira.

Ricardo Sá Pinto, de 49 anos, é o nome mais bem posicionado para suceder a Lito Vidigal no comando técnico do Moreirense. As primeiras conversações apontam para um desfecho positivo e o treinador até já poderá liderar a equipa na visita ao vizinho Vizela, agendada para o próximo sábado (15h30).

Apesar das experiências nas equipas principais do Sporting, Belenenses e Sp. Braga, grande parte da carreira do ex-internacional português tem sido feita fora do país. Na Europa, orientou os sérvios do Estrela Vermelha, os gregos do Ofi Creta e do Atromitos, os belgas do Standard Liége, os polacos do Légia de Varsóvia e os turcos do Gazientep, seu último clube. Na Ásia liderou os sauditas do Al-Fateh e, na América do Sul, os brasileiros do Vasco da Gama.