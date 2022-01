Sá Pinto estreia-se com vitória à frente do Moreirense

JN Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Cónegos regressam às vitórias no campo do vizinho Vizela (0-1) e deixam a zona de despromoção, à condição. Rafael Martins assinou o golo decisivo.

O Moreirense somou, este sábado, o primeiro triunfo como visitante no campeonato e Ricardo Sá Pinto estreou-se a vencer no comando técnico dos cónegos, graças ao 0-1 na casa do Vizela.

O avançado Rafael Martins marcou, aos 59 minutos, o único golo da partida, que marcou a estreia de Sá Pinto, o terceiro treinador do Moreirense esta época, apresentado na sexta-feira como substituto de Lito Vidigal.

Com esta vitória, a terceira na Liga, o Moreirense subiu ao 15.º lugar, com 15 pontos, menos um do que o Vizela, que segue na 12.ª posição.