Sá Pinto: " Foi pena termos sofrido logo a seguir ao nosso golo"

O treinador do Moreirense deixou, este sábado, elogios à equipa após o empate (1-1) conseguido no Estádio da Luz, diante do Benfica.

"Sabíamos que o Benfica tem muitas soluções. Às vezes é difícil parar isso, preparámos o jogo dentro do que podíamos fazer, mas sem nunca descurar o processo ofensivo. Queríamos ter tido mais ataques e ter mais bola. Sabíamos que tínhamos de sofrer, mas a equipa foi muito forte mentalmente, sabia como parar o adversário. Soubemos esperar pelo Benfica e, depois, tivemos um grande crer. Foi pena termos sofrido logo a seguir ao nosso golo, mas o resultado é justo", começou por dizer Sá Pinto, destacando a competitividade do campeonato.

"Esta semana foi mais produtiva. Em termos mentais, a equipa sente-se mais forte, confiante, motivada. Entrar com uma vitória num dérbi e empatar na Luz ajuda a uma melhoria, claro. Trabalho dentro do que a equipa precisa. Vai ser muito competitivo até ao final, ainda faltam 16 jogos. Agora é ir melhorando semanalmente", concluiu.

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos. Com este empate, o clube encarnado fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.