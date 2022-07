Sá Pinto leva Vasco da Gama a tribunal por salários em atraso

JN 18 Julho 2022 às 17:35 Facebook

O treinador português, hoje ao serviço do campeão do Irão, não terá recebido qualquer ordenado durante os três meses em que esteve no clube brasileiro.

Ricardo Sá Pinto avançou com uma ação judicial contra o Vasco da Gama, devido a salários em atraso.

De acordo com notícia do "Globoesporte", o treinador português não terá recebido qualquer ordenado durante os três meses em que esteve à frente do clube carioca, entre outubro e dezembro de 2020.

De acordo com o "site" brasileiro, Sá Pinto tentou resolver a situação pela via diplomática, mas não houve qualquer acordo entre as partes.

Ao que tudo indica, o valor devido pelo Vasco da Gama ao treinador português, que hoje orienta o Esteghal Tehran (Irão) e respetiva equipa técnica ronda os 260 mil euros.