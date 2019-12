JN Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Paços de Ferreira, em Braga, Sá Pinto deixou duras críticas à arbitragem, apontando ao lance que deu a vitória à equipa da capital do móvel.

O Braga somou a segunda derrota consecutiva na Liga. Depois do Aves, os minhotos perderam, este domingo, frente ao Paços de Ferreira graças a um golo de Tanque. Um lance que levou Sá Pinto a tecer duras críticas à arbitragem.

"O Braga não tem duas caras, tem só uma. Mais uma vez fomos melhores do que o adversário e temos muitas oportunidades de golo. Mais uma vez o guarda-redes que veio foi o melhor em campo. A diferença da Liga Europa para aqui é que lá temos arbitragens competentes, aqui não. Este é o lance mais escandaloso da Liga até agora. Como é que não foi marcada falta sobre o Galeno na jogada que acaba com o golo do Paços de Ferreira? Foi decisivo. Quando existe uma nuvem de bipolaridade, sofrer um golo desta forma deixa-nos tristes, mas os jogadores foram guerreiros", atirou.

Veja o lance: