Sá Pinto perde na receção ao Galatasaray

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, foi esta sexta-feira derrotado, em casa por 2-0, frente ao Galatasaray, em jogo da 22.ª jornada da Liga turca, e ficou mais longe do pódio.

A formação de Gaziantep perdeu em casa pela primeira vez, numa partida em que os forasteiros chegaram aos golos pelo nigeriano Onyekuru, aos 51 e 79 minutos.

Já no sétimo minuto de descontos, o romeno Maxim reduziu de grande penalidade para a equipa da casa, que segue no quarto lugar com 35 pontos, agora mais longe do "Gala", que subiu ao segundo lugar à condição, com 42 pontos, os mesmos do terceiro classificado Fenerbahçe.

Numa liga liderada pelo Besiktas (44 pontos), Sá Pinto continua sem ganhar, depois de se estrear com um empate na receção ao Hatayspor (1-1), perdendo esta sexta-feira numa partida em que o iraquiano Osama Rashid, contratado ao Santa Clara, se estreou pela nova equipa e o luso André Sousa não foi utilizado pelo técnico português.

A derrota pode ainda significar uma queda para o sexto lugar, já que, se ganharem, Alanyaspor e Trabzonspor ultrapassam o Gaziantep, enquanto o Hatayspor pode igualá-los já nesta ronda.