Sá Pinto recuperou da Covid-19 e volta aos treinos

O treinador português do Vasco da Gama estava afastado da equipa desde 23 de novembro, quando testou positivo ao novo coronavírus.

Ricardo Sá Pinto está recuperado da Covid-19. De acordo com a imprensa brasileiro, o técnico português voltou aos treinos esta quarta-feira e amanhã deve orientar o Vasco da Gama no jogo frente ao Defensa y Justicia.

Recorde-se que Sá Pinto foi um dos muitos membros da equipa do Vasco da Gama que foram infetados com Covid-19. O treinador testou positivo no dia 23 de novembro e esteve sempre em isolamento até hoje.