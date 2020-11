Sá Pinto tem covid-19

JN Hoje às 17:59 Facebook

O treinador português acusou positivo nos últimos testes realizados pelo clube brasileiro Vasco da Gama. Membros da equipa técnica e outros jogadores também estarão infetados.

Ricardo Sá Pinto também testou positivo ao novo coronavírus. O treinador português já está em isolamento, mas deverá passar por novos exames para confirmar o diagnóstico antes de ficar decidido se viaja com a comitiva do Vasco da Gama para a Argentina, onde se realiza o jogo com o Defensa y Justicia.

De acordo com a imprensa brasileira, Sá Pinto é um dos muitos infetados no Vasco, juntamente com 11 jogadores do plantel: Leandro Castan, Miranda, Carlinhos, Ribamar, Ulisses, Tiago Reis, Talles Magno, Benítez, Fernando Miguel e Werley.

Ao que tudo indica, os portugueses Rui Mota e João Moreira, membros da equipa técnica de Sá Pinto, também estão infetados.