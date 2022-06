Sá Pinto vai orientar equipa iraniana com 40 milhões de adeptos

O novo desafio de Ricardo Sá Pinto é o Esteghlal, um dos clubes mais antigos e históricos do Irão, controlado pelo Governo, e cujo Estádio Azadi tem capacidade para 79 mil espetadores. A equipa tem cerca de 40 milhões de adeptos, que vivem no país e também nos Estados Unidos, na Europa e nos países árabes vizinhos. Auto-intitulado a "Coroa da Ásia" é o atual campeão iraniano.

Fundado em 1945 e sediado na capital Teerão, venceu duas Ligas dos Campeões asiáticas, nove títulos nacionais e um recorde de sete Taças do Irão. Compete na Liga profissional do Golfo Pérsico e foi campeão em 2021/22, pela mão do treinador iraniano Farhad Majidi, que, de forma inesperada, abandonou o clube no último mês.

Apesar do recinto ter uma lotação de 79 mil pessoas, o Esteghlal estabeleceu um recorde de público numa partida das competições asiáticas, em 1999, quando recebeu os japoneses do Jubilo Iwata.